Especialistas del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) explicaron que el país mantiene un patrón de lluvias constantes, principalmente sobre la vertiente del Caribe.

Una intensa lluvia acompañada de fuertes ráfagas de viento se registró desde aproximadamente la 1:00 p.m. de este jueves en la ciudad de Panamá, provocando inundaciones en varias calles y congestionamiento vehicular en zonas de alta circulación.