Tres viviendas ubicadas en el sector 5 de Samaria, conocido como La Preferida, en el corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito, están en riesgo de caer a una quebrada tras el colapso de un muro de contención. Uno de los propietarios explicó que el muro se agrietó a raíz de los movimientos sísmicos y que, posteriormente, las lluvias agravaron la situación. Ahora, las familias temen que las estructuras cedan y sus viviendas terminen en la quebrada.