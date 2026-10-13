El centro de acopio habilitado en el Parque Omar continúa recibiendo donaciones para las familias afectadas por el sismo del pasado viernes 9 de octubre. Durante la jornada, se contabilizaron 18 camiones vinculados a las labores de recolección y distribución de ayuda humanitaria.

Entre los artículos que se necesitan con mayor urgencia están la leche en polvo, los alimentos para bebés, los pañales para niños y adultos mayores, los alimentos no perecederos y, especialmente, las carpas para las familias que perdieron sus viviendas o no pueden regresar a ellas debido a los daños ocasionados por el movimiento telúrico.