Centro de acopio del Parque Omar continuará habilitado este miércoles
El centro de acopio habilitado en el Parque Omar continúa recibiendo donaciones para las familias afectadas por el sismo del pasado viernes 9 de octubre. Durante la jornada, se contabilizaron 18 camiones vinculados a las labores de recolección y distribución de ayuda humanitaria.
Entre los artículos que se necesitan con mayor urgencia están la leche en polvo, los alimentos para bebés, los pañales para niños y adultos mayores, los alimentos no perecederos y, especialmente, las carpas para las familias que perdieron sus viviendas o no pueden regresar a ellas debido a los daños ocasionados por el movimiento telúrico.