Ciudadanos resienten el costo de 'la otra canasta básica', la de productos de aseo
Aunque estos artículos no forman parte de la canasta básica familiar, su uso es indispensable. Jabón, shampoo, desodorante, pasta de dientes y productos para la limpieza del hogar son compras que deben realizarse con frecuencia, pero que ahora obligan a los consumidores a hacer cuentas cada vez más ajustadas.
Comprar productos de aseo personal y artículos de limpieza para el hogar se ha convertido en un desafío para muchas familias panameñas, que aseguran que estos productos cada vez representan un mayor gasto dentro del presupuesto mensual.