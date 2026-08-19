Ciudadanos resienten el costo de 'la otra canasta básica', la de productos de aseo

Aunque estos artículos no forman parte de la canasta básica familiar, su uso es indispensable. Jabón, shampoo, desodorante, pasta de dientes y productos para la limpieza del hogar son compras que deben realizarse con frecuencia, pero que ahora obligan a los consumidores a hacer cuentas cada vez más ajustadas.