Comercios comienzan a vender decoraciones navideñas

Una persona se dispone a quitar los adornos de su árbol de Navidad

Aunque todavía faltan varias semanas para diciembre, el ambiente navideño comienza a instalarse en los comercios de la capital, donde los estantes ya exhiben una variedad de adornos, luces y artículos decorativos para quienes desean anticiparse a la celebración.

Árboles, esferas, cintas, figuras y ornamentos de distintos tamaños, diseños y colores forman parte de la oferta disponible en los establecimientos comerciales, que mantienen altas expectativas de ventas durante esta temporada.

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