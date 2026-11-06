Aunque todavía faltan varias semanas para diciembre, el ambiente navideño comienza a instalarse en los comercios de la capital, donde los estantes ya exhiben una variedad de adornos, luces y artículos decorativos para quienes desean anticiparse a la celebración.

Árboles, esferas, cintas, figuras y ornamentos de distintos tamaños, diseños y colores forman parte de la oferta disponible en los establecimientos comerciales, que mantienen altas expectativas de ventas durante esta temporada.