Dan último adiós a Dagoberto 'Yin' Carrizo

Familiares, amigos y fanáticos recorrieron la vía principal con las cenizas del cantante hasta la parroquia San Sebastián.
11 de septiembre 2026 - 12:27

Dan último adiós a Dagoberto 'Yin' Carrizo

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