Denuncian presunto manejo irregular de fondos de seguro en escuela de Penonomé

Padres de la escuela Sofía Quirós de Tejeira denuncian faltante de dinero del seguro estudiantil
13 de mayo 2026 - 12:41

Denuncian presunto manejo irregular de fondos de seguro en escuela de Penonomé

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