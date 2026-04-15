DGI anuncia nueva modalidad regional para la Lotería Fiscal
La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció cambios en la modalidad de la lotería fiscal, que dejará de ser nacional para adoptar un formato regional, con el objetivo de incentivar la participación de los contribuyentes en todo el país.
La nueva dinámica contempla la división del interior en cuatro regiones, en las que se realizarán un total de 12 sorteos distribuidos en tres meses: mayo, agosto y noviembre, con cuatro sorteos en cada periodo.