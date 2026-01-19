La crisis en el manejo de los desechos sólidos en Panamá trasciende la situación puntual de San Miguelito y se extiende a la mayoría de los municipios del país. Así lo confirmó la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, al detallar un plan nacional que busca eliminar los vertederos municipales y reemplazarlos por un modelo moderno y sostenible de disposición final de residuos.