Espacios públicos y restaurantes se preparan para el debut mundialista de Panamá
El Parque Urracá será uno de los puntos principales de concentración, donde se instalarán pantallas gigantes para que los aficionados puedan reunirse y apoyar a la selección desde las 4:00 p.m. El acceso será totalmente gratuito y contará con un ambiente preparado para compartir en familia y entre amigos.
La emoción por el debut de Panamá en el Mundial 2026 ya comienza a sentirse entre los fanáticos. Para quienes aún no han definido dónde disfrutarán el primer partido de la selección nacional ante Ghana, en Toronto, Canadá, se anunció la habilitación de varios espacios públicos para vivir el encuentro en comunidad.