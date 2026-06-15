Espacios públicos y restaurantes se preparan para el debut mundialista de Panamá

El Parque Urracá será uno de los puntos principales de concentración, donde se instalarán pantallas gigantes para que los aficionados puedan reunirse y apoyar a la selección desde las 4:00 p.m. El acceso será totalmente gratuito y contará con un ambiente preparado para compartir en familia y entre amigos.