Cientos de personas huyen en barco de un incendio forestal en el sur de Italia

En total, seis embarcaciones de la guardia costera, tres de la policía financiera italiana y unos 10 navíos privados participaron en la operación, precisa la organización.

Roma, Italia/Cientos de personas fueron evacuadas por mar el domingo en el sur de Italia y otras más serán transportadas próximamente, mientras un incendio forestal arrasa partes de la costa adriática, informó la guardia costera.

"Más de 400 turistas y bañistas han sido evacuados por mar, la única ruta de evacuación viable", informó la institución en su canal de WhatsApp, y agregó que las operaciones seguían en curso.

Los evacuados estaban siendo rescatados de la zona cercana a la ciudad de Peschici, en la región sureña de Puglia.

Un portavoz de los guardacostas dijo a la AFP que esperan evacuar aún a unas 300 personas más.

Nota relacionada: Ola de incendios golpea Sicilia y obliga a evacuar una clínica

En total, seis embarcaciones de la guardia costera, tres de la policía financiera italiana y unos 10 navíos privados participaron en la operación, precisa la organización.

Imágenes de televisión mostraron a los bomberos ya un avión cisterna Canadair combatir el incendio, que por el momento no representa una amenaza inmediata para las viviendas de la localidad.

Una enorme columna de humo podía observarse a decenas de kilómetros de distancia.

"La situación está bajo control en este momento", declaró el alcalde de Peschici, Luigi d'Arenzo, según informó el diario local Gazzetta del Mezzogiorno.