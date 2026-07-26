Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 | Así está el cuadro de medallas en este momento

Panamá/La delegación de México se ha consolidado en la cima del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con un desempeño dominante en las primeras etapas de la competición, el equipo mexicano acumula un impresionante total de 24 medallas, de las cuales 10 son de oro, 8 de plata y 6 de bronce, distanciándose significativamente de sus competidores más cercanos.

En la segunda posición se ubica Cuba, que ha logrado sumar 5 preseas doradas y un total de 10 metales, reafirmando su estatus como una potencia deportiva regional.

La lucha por el podio general se mantiene intensa entre Colombia y Venezuela; los colombianos ocupan el tercer peldaño con 2 medallas de oro y 5 de plata, mientras que la delegación venezolana, a pesar de tener el mismo número de oros (2) y un total de 10 medallas, se sitúa cuarta debido a la diferencia en las preseas de plata.

Por su parte, la nación anfitriona, República Dominicana, se encuentra actualmente en la sexta posición del ranking con una cosecha de 1 medalla de oro, 2 de plata y 3 de bronce.

En cuanto a la representación de Panamá, el país se ubica en el noveno lugar tras haber conquistado hasta el momento 1 presea de oro y 1 de bronce en la justa deportiva obtenidas por las judocas Némesis Candelo y Kristine Jiménez respectivamente.

El evento, organizado bajo la supervisión de Centro Caribe Sports, continúa su marcha en diversas sedes de Santo Domingo, donde atletas de toda la región compiten en una amplia gama de disciplinas que incluyen desde deportes tradicionales como el atletismo y la natación hasta nuevas incorporaciones como los e-Sports.

La organización ha reafirmado su compromiso de ofrecer una experiencia excepcional para todos los participantes y espectadores de esta edición de los juegos.