Especialistas discuten en Panamá cómo la comunicación genera cambios sociales

La discusión se desarrolla en el marco de la Cumbre Internacional de Comunicación para el Cambio Social y el Comportamiento, un encuentro que busca generar estrategias para enfrentar la propagación de información falsa, especialmente a través de las redes sociales.

Cumbre Internacional de Comunicación para el Cambio Social

Unos 800 expertos provenientes de 125 países se reúnen en Panamá para analizar uno de los principales desafíos que enfrenta la sociedad actual: la desinformación y su impacto en áreas fundamentales como la salud, la equidad de género y la construcción de comunidades más informadas.

Temas relacionados

comunicaciones desinformacion cumbre
Si te lo perdiste
Lo último
stats