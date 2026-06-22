La discusión se desarrolla en el marco de la Cumbre Internacional de Comunicación para el Cambio Social y el Comportamiento, un encuentro que busca generar estrategias para enfrentar la propagación de información falsa, especialmente a través de las redes sociales.

Unos 800 expertos provenientes de 125 países se reúnen en Panamá para analizar uno de los principales desafíos que enfrenta la sociedad actual: la desinformación y su impacto en áreas fundamentales como la salud, la equidad de género y la construcción de comunidades más informadas.