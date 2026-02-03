Extrabajadores del Miviot protestan por pago de prima de antigüedad.
Extrabajadores del Miviot realizaron una protesta pacífica para exigir el pago de su prima de antigüedad. Cerca de 2,500 personas se mantienen a la espera de recibir este derecho laboral, mientras que 25 han fallecido sin haber cobrado.
Dariana Garibaldi, vocera de los extrabajadores, afirmó que a ella le realizaron el pago en 2023 “para callarla”. “Mire todas las notas que hemos enviado para que nos den una cita y estas personas dejen de estar esperando. Ya han muerto 25. Necesitan su dinero para poder hacer algo”, expresó, al señalar que muchos de los afectados no se encuentran laborando.