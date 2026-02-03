Extrabajadores del Miviot realizaron una protesta pacífica para exigir el pago de su prima de antigüedad. Cerca de 2,500 personas se mantienen a la espera de recibir este derecho laboral, mientras que 25 han fallecido sin haber cobrado.

Dariana Garibaldi, vocera de los extrabajadores, afirmó que a ella le realizaron el pago en 2023 “para callarla”. “Mire todas las notas que hemos enviado para que nos den una cita y estas personas dejen de estar esperando. Ya han muerto 25. Necesitan su dinero para poder hacer algo”, expresó, al señalar que muchos de los afectados no se encuentran laborando.