Grietas y hundimiento ponen en riesgo a usuarios de la vía hacia Hato Montaña

Calles en mal estado afectan a residentes de Hato Montaña, Arraiján.
06 de noviembre 2026 - 08:31

Grietas y hundimiento ponen en riesgo a usuarios de la vía hacia Hato Montaña

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