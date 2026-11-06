Lula se dice "orgulloso" de que la L se volviera un símbolo de lucha en el mundo

El gesto, que consiste en formar esa letra con el pulgar y el índice extendido, es una vieja muestra de apoyo al izquierdista y se revigorizó en la campaña para su cuarto mandato.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebró ayer jueves que "hacer la L", el gesto de sus seguidores, se haya convertido en un "símbolo de lucha" en el mundo tras su reelección en Brasil.

"Que Brasil se convertirá en ejemplo de progresismo en el mundo, que la L se convertirá en un símbolo de lucha en el mundo, es algo que da orgullo", dijo en una transmisión en vivo en YouTube.

"La L es de ustedes, fueron ustedes quienes la levantaron", agregó junto a André Janones, creador del llamado "Ejército de Lula", un movimiento digital de sus partidarios.

El gesto, que consiste en formar esa letra con el pulgar y el índice extendido, es una vieja muestra de apoyo al izquierdista y se revigorizó en la campaña para su cuarto mandato.

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Tras su sorpresiva victoria del 25 de octubre frente al senador conservador Flávio Bolsonaro, la L empezó a verse en actos políticos fuera de Brasil.

Al día siguiente del balotaje, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum la hizo en una conferencia de prensa.

En España, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, dijo que el triunfo de Lula marcaba el comienzo de "la remontada del progresismo", y su Partido Socialista usa la L en propaganda para las elecciones del 29 de noviembre.

También circularon imágenes del gesto en manifestaciones en Francia, Italia y Líbano, entre otros países.

El Ejército de Lula, una estrategia clave tras la primera vuelta que ganó Flávio Bolsonaro, también despertó interés en el exterior.

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El diputado Janones se presenta como "general", llama "tropa" a los más de 10 millones de seguidores del "Ejército" y les encarga "misiones", como viralizar contenidos o movilizarse en las calles.

"No fue una victoria para Brasil, fue una victoria para el mundo", dijo Lula.

El mandatario demostró su triunfo aún más importante porque en la misma semana el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "perdió en Israel", y "parece que el amigo Trump está perdiendo en Estados Unidos".

"Me siento un poco triste por ellos", dijo, antes de recordar una conversación con el presidente estadounidense.

"Le dije: 'Trump, tienes que elegir si quieres ser un líder temido o un líder querido'. A un líder querido la gente quiere escucharlo; de un líder temido, la gente se esconde por miedo a que le peguen".