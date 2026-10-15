Las personas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre y sus múltiples réplicas cuentan con una nueva herramienta digital para reportar daños en sus comunidades y facilitar que las autoridades identifiquen las necesidades de atención, servicios y ayuda humanitaria.

La plataforma está disponible en el sitio web panamaconecta.gob.pa, donde los usuarios pueden acceder al formulario de registro de desastres desde sus teléfonos celulares o computadoras.