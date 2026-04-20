Video: Alianza Informativa Latinoamericana

Un individuo armado ingresó a la zona arqueológica de Teotihuacán, en donde disparó en contra de los visitantes... El hombre subió a la Pirámide de la Luna y ahí accionó el arma de fuego en repetidas ocasiones, lo que provocó pánico entre cientos de personas que ahí se encontraban...

Hasta el momento, el reporte que se tiene es de una mujer muerta y el agresor sin vida, esto luego de que presuntamente se suicidara... La zona arqueológica fue desalojada y se está en espera de que arriben peritos de la Fiscalía del Estado de México para iniciar las investigaciones.