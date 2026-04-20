El Basilea suizo rechaza un concierto de Kanye West en su estadio

En los últimos años, el rapero estadounidense, de 48 años, ha perdido a muchos seguidores y varios contratos comerciales tras haber hecho comentarios antisemitas y racistas.

Ginebra, Suiza/El rapero estadounidense Kanye West no podrá actuar en el estadio del FC Basilea, club de fútbol suizo, indicó este último a la AFP este lunes, fundamentando su decisión en base a una cuestión de "valores".

El concierto de Basilea —localidad más importante del norte de Suiza, cerca de las fronteras con Alemania y Francia— no fue confirmado, pero los medios locales habían señalado la fecha del 26 de junio.

"El FC Basilea ha recibido una solicitud" para que se organice un concierto de Kanye West en su estadio, el St. Jakob-Park, explicó el vocero del club Remo Meister.

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"Sin embargo, tras un análisis exhaustivo, hemos decidido no dar seguimiento a este proyecto porque, de acuerdo con nuestros valores, no podemos ofrecer una plataforma al artista en cuestión", añadió.

Varios conciertos de Kanye West, también conocido como Ye, han sido cancelados recientemente en Francia, el Reino Unido y Polonia.

En los últimos años, el rapero estadounidense, de 48 años, ha perdido a muchos seguidores y varios contratos comerciales tras haber hecho comentarios antisemitas y racistas. En particular, afirmó en 2023 "amar a los nazis", puso a la venta en su sitio web una camiseta adornada con una esvástica y lanzó en mayo de 2025 un tema titulado "Heil Hitler", prohibido por las principales plataformas de streaming.

En enero, en una carta de disculpa publicada en The Wall Street Journal, aseguró que no era "ni nazi ni antisemita", alegando que sufre un trastorno bipolar.

A pesar de las polémicas, el artista sigue despertando un gran entusiasmo.

Países Bajos no tiene previsto prohibir los conciertos de Ye programados para los días 6 y 8 de junio en Arnhem, en el este.