A través de esta herramienta, los usuarios podrán solicitar sus citas por internet, registrando sus datos personales y la referencia médica correspondiente a la especialidad que requieren.

El Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera, puso en funcionamiento la plataforma digital Raisa con el objetivo de agilizar el proceso de asignación de citas para consultas de especialidades y reducir las largas filas que enfrentan los pacientes.