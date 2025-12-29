Godoy recordó a la población que estos préstamos están dirigidos a estudios de nivel primario, secundario y superior , incluyendo licenciaturas y programas de maestría .

Panamá/El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, explicó que los trámites y la entrega de documentos para la aplicación a los créditos y préstamos educativos que otorga la institución comenzarán a recibirse a partir del próximo lunes 5 de enero.