Ifarhu iniciará el 5 de enero la recepción de trámites para créditos educativos

Godoy recordó a la población que estos préstamos están dirigidos a estudios de nivel primario, secundario y superior, incluyendo licenciaturas y programas de maestría.

Carlos Godoy, director del Ifarhu.
29 de diciembre 2025 - 13:35

Panamá/El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, explicó que los trámites y la entrega de documentos para la aplicación a los créditos y préstamos educativos que otorga la institución comenzarán a recibirse a partir del próximo lunes 5 de enero.

