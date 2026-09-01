Incendio en fábrica de colchones dejó siete máquinas destruidas y daños casi totales en una de sus galeras

Julio César Vásquez, gerente de la fábrica de colchón incendiada.
01 de septiembre 2026 - 08:12

Julio César Vásquez, gerente de la fábrica de colchones incendiada.

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