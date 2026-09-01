Diputado Sucre defiende ampliación de descuentos a jubilados: el presidente 'debe firmar la ley’

El diputado sostiene que la propuesta también beneficia a los comerciantes mediante el reconocimiento fiscal de los descuentos. La Cámara de Comercio y otros sectores solicitan el veto total por el posible impacto sobre las mipymes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Javier Sucre, defendió el Proyecto de Ley 226, que amplía los descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, y pidió al presidente José Raúl Mulino sancionar la propuesta, pese a las solicitudes de veto formuladas por sectores empresariales.

Debe firmar la ley, garantizar con una sanción a favor, garantizando la oportunidad a nuestros adultos mayores, que es una necesidad muy grande”, manifestó Sucre, proponente de la iniciativa aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional.

Ante la consulta de qué sucedería si el mandatario lo veta, Sucre indicó que “bueno, definitivamente nosotros aspiramos a que el presidente lo firme porque nosotros hemos escuchado diferentes opiniones de él y también creemos que nosotros tenemos varios proyectos de ley que nosotros hemos venido haciendo”.

El diputado sustentó la propuesta en las dificultades económicas que, según expresó, enfrentan los adultos mayores, principalmente para cubrir sus necesidades de alimentación, salud y medicamentos. “Y son los más vulnerables y los peores remunerados por las pensiones bajas con que se han jubilado”, expresó.

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Sucre explicó que durante la elaboración del proyecto se redujeron las aspiraciones iniciales planteadas por representantes de los adultos mayores, quienes, según dijo, solicitaban descuentos de entre 40% y 45%. “Pero enfocado ahí, ¿qué hicimos? Fuimos reduciendo los aumentos en los descuentos y quedamos en la mayoría de los rubros. Revisemos, le hemos aumentado 5% en los rubros y muchos ni siquiera se han aumentado”, sostuvo.

¿Quién asumiría los descuentos?

Uno de los principales cuestionamientos al proyecto es el efecto que tendría sobre los comercios, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas. Sucre rechazó que la propuesta deje exclusivamente en manos del sector comercial el costo de los beneficios.

“Bueno, nuestro proyecto de ley le da la mano al comerciante porque definitivamente en las declaraciones de renta ya tienes la oportunidad de descontar el 100%. Entonces, ¿cómo tú, comerciante, me vas a decir que mi proyecto de ley no te está ayudando? A lo contrario, sí está ayudando”, afirmó.

El proyecto de ley 226 modifica la Ley 6 de 1987 y establece que los descuentos concedidos podrán reconocerse en un 100% como crédito fiscal del impuesto sobre la renta correspondiente al periodo en el que se generen.

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La propuesta también eleva a 30% el descuento en medicamentos; incorpora una rebaja de 15% en laboratorios privados, centros de imágenes y otros servicios de salud; y establece un descuento de 30% en el servicio de agua potable cuando el consumo mensual no supere los $30.00.

Ese mismo porcentaje se aplicaría al servicio de internet residencial cuando la tarifa contratada no exceda los B/.50.00. También se incorporan descuentos en artículos como pañales desechables, sillas de ruedas, muletas, bastones y andaderas. El incumplimiento podría generar sanciones de hasta $10,000.00.

Empresarios solicitan el veto

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) pidió al Ejecutivo vetar en su totalidad el proyecto. El gremio considera que los descuentos obligatorios reducen directamente los ingresos de las MiPymes, mientras estas deben seguir cubriendo planillas, alquileres, energía, insumos, financiamiento e impuestos.

La organización también cuestionó que el crédito fiscal del 100% resuelva por sí solo el impacto económico y planteó que primero debe evaluarse su viabilidad, el costo para las finanzas públicas y la capacidad del Estado para aplicarlo.

La Cciap solicitó abrir una revisión técnica, fiscal y económica de la propuesta y analizar sus posibles efectos sobre los precios, el empleo y la inversión.

Mientras continúa el debate, Sucre insistió en que no abandonará las iniciativas dirigidas a esta población.

“Yo siempre voy a estar enfocado en ver cómo soy agradecido con mis adultos mayores y yo no voy a parar de hacer este tipo de proyecto de ley”, afirmó.