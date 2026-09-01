Dos petroleros fueron alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz

Irán, que ha manifestado su intención de cobrar derechos de paso, ha atacado numerosos buques a los que acusa de intentar eludir la ruta que promueve.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos/Dos petroleros fueron alcanzados por "proyectiles de origen desconocido" mientras cruzaban el estrecho de Ormuz, indicó el martes la consultora griega especializada en seguridad marítima Marisks.

Previamente, la agencia británica UKMTO escribió en la red social X que un petrolero había sido alcanzado por tres "proyectiles desconocidos" cuando completaba su travesía de salida del estrecho de Ormuz.

"No se reportaron víctimas ni impacto ambiental", precisó esa agencia sobre el incidente registrado 31 kilómetros al este de la ciudad de Jasab, en Omán.

La empresa de seguridad marítima Vanguard Tech identificó el buque como el Senegal Prosperity, de bandera liberiana.

Marisks indicó posteriormente a la AFP que, en total, "dos petroleros que transportaban crudo fueron alcanzados por proyectiles de origen desconocido con pocos minutos de diferencia".

El segundo buque es el petrolero Sidr, de bandera saudita, según Marisks.

Teherán mantiene bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada a finales de febrero por ataques israelíes y estadounidenses contra Irán. En respuesta, Estados Unidos impuso un cerco a los puertos iraníes.

Irán, que ha manifestado su intención de cobrar derechos de paso, ha atacado numerosos buques a los que acusa de intentar eludir la ruta que promueve.

Los ataques repetidos en el estrecho, cuya navegación era libre antes del comienzo del conflicto, han contribuido a hacer saltar por los aires el alto el fuego alcanzado en abril entre Washington y Teherán.