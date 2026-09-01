Coche bomba contra estación de policía de Colombia deja un muerto y 11 heridos

El coche usado en el atentado fue hurtado y su color modificado para simular un taxi. Llevaba aproximadamente 80 kilos de explosivos y fue detonado a control remoto, según la policía.

Los Patios, Colombia/Un coche bomba explotó el lunes junto a la estación de policía de un municipio cercano a la frontera con Venezuela, y dejó un civil muerto, once heridos y parte del edificio destruido, según autoridades locales.

Entre los heridos hay dos policías. Todos están recibiendo atención médica, declaró el coronel Jimmy Balalcázar, comandante de la policía local.

Uno de los uniformados tiene "mutilación de un miembro inferior y otro con esquirlas en su cuerpo", añadió.

Decenas de personas en motocicleta o a pie se detenían en la escena del atentado ocurrido cerca de la medianoche mientras el vehículo continuaba en llamas y rodeado de vidrios y muros rotos, registraron periodistas de la AFP en Los Patios, en el departamento de Norte de Santander.

El coche usado en el atentado fue hurtado y su color modificado para simular un taxi. Llevaba aproximadamente 80 kilos de explosivos y fue detonado a control remoto, según la policía.

El ataque ocurre en medio de la peor ola de violencia en la última década en el país, avivada por el conflicto entre guerrillas y otras organizaciones que se disputan las rentas del narcotráfico.

Desde que llegó al poder el 7 de agosto, el presidente derechista Abelardo de la Espriella impone una línea dura para enfrentar a los grupos armados con el apoyo del gobierno estadounidense de Donald Trump.

Más temprano el lunes, el Ejército llevó a cabo el bombardeo más letal en años, que dejó 20 guerrilleros muertos en la Amazonía.

Los grupos armados han amenazado al nuevo gobierno con responder a los ataques de las fuerzas de seguridad.