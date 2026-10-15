Inician trabajos para recuperar la vía en Mariato
Los trabajos para restaurar la vialidad en Loma La Malena, sobre la vía de Mariato, avanzan con el apoyo de maquinaria pesada, mientras se hace un llamado a los conductores a transitar con precaución por el área.
En el lugar se desarrollan labores para recuperar las condiciones de la carretera, afectada tras el sismo del pasado 9 de octubre. La presencia de equipos pesados, especialmente en una curva ubicada en plena loma, representa un punto que requiere mayor atención por parte de quienes circulan por esta ruta.