Los trabajos para restaurar la vialidad en Loma La Malena, sobre la vía de Mariato, avanzan con el apoyo de maquinaria pesada, mientras se hace un llamado a los conductores a transitar con precaución por el área.

En el lugar se desarrollan labores para recuperar las condiciones de la carretera, afectada tras el sismo del pasado 9 de octubre. La presencia de equipos pesados, especialmente en una curva ubicada en plena loma, representa un punto que requiere mayor atención por parte de quienes circulan por esta ruta.