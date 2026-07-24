Instalan botones de pánico en San Miguelito para reforzar la seguridad
La nueva herramienta permitirá a los ciudadanos reportar de forma inmediata delitos, situaciones de riesgo o cualquier tipo de emergencia. Los dispositivos podrán identificarse por un tubo de color azul y una luz intermitente ubicada en la parte superior.
Ante los homicidios, balaceras, persecuciones y robos registrados en el distrito de San Miguelito, el Centro de Operaciones Municipales puso en funcionamiento 50 botones de pánico instalados en puntos estratégicos y de alta concurrencia.