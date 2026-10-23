ITSE logra graduar a 320 estudiantes de diferentes carreras
Los graduandos se formaron en distintas áreas, entre ellas innovación digital y operaciones hoteleras, con programas orientados a responder a las necesidades del sector productivo y fortalecer la preparación de profesionales técnicos en Panamá.
Un total de 320 estudiantes del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) culminaron sus carreras y participaron en una ceremonia de graduación, en la que celebraron el logro académico junto a familiares y docentes.