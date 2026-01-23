Panamá/El juicio por el caso Odebrecht, que entraba este jueves en su sexto día de audiencia, una jornada que, según lo dispuesto por la jueza Baloisa Marquínez, iniciaría con la presentación de pruebas testimoniales ante la sala del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, donde 28 acusados son enjuiciados, quedó suspendido.

¿La razón? Uno de los imputados y su abogado, Jaume Pamies Dolade, no se presentaron. El primero no se conectó de forma virtual y el segundo, su defensa Abdel Almengor, no acudió a la sala; mientras que, el defensor público asignado había presentado excusas desde el 15 de enero para no asistir hoy.