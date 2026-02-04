El juicio por el caso Odebrecht cerró este martes su día 14 de audiencia con la comparecencia de cuatro testigos. Se trata de Juan Cejudo Peña y Santiago Barceló, ambos exfuncionarios de la Banca Privada de Andorra (BPA), quienes explicaron la estructura del banco y de sus filiales en Panamá y Uruguay, así como el papel que, según indicaron, desempeñaron Cristina Lozano, Jaume Pamies y Francesc Xavier Pérez. También declararon dos testigos del exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.