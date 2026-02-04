Juicio Odebrecht: Exfuncionarios de la Banca Privada de Andorra detallan la estructura financiera de sus filiales
El juicio por el caso Odebrecht cerró este martes su día 14 de audiencia con la comparecencia de cuatro testigos. Se trata de Juan Cejudo Peña y Santiago Barceló, ambos exfuncionarios de la Banca Privada de Andorra (BPA), quienes explicaron la estructura del banco y de sus filiales en Panamá y Uruguay, así como el papel que, según indicaron, desempeñaron Cristina Lozano, Jaume Pamies y Francesc Xavier Pérez. También declararon dos testigos del exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.