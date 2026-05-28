Madre pide ayuda para salvar la vida de su bebé que necesita trasplante de hígado
Su madre, Hellen Murillo, solicita ayuda económica para poder realizar un trasplante de hígado que permita salvar la vida de la pequeña. La cirugía se efectuaría en Colombia y tiene un costo de 109 mil dólares.
Zoe Arboleda es una niña que, a pocos días de nacida, fue diagnosticada con atresia, cirrosis hepática tipo cuatro y citomegalovirus congénito. Desde entonces, permanece recluida en la sala de cuidados intensivos del Hospital del Niño debido a múltiples complicaciones de salud.