Un video que circula en redes sociales ha generado preocupación al mostrar a una madre protagonizando un episodio de gritos, golpes e ira contra su hijo en las afueras de un centro educativo.

En las imágenes se observa cómo la madre intenta llevarse al menor, quien habría acudido al plantel sin el uniforme establecido por el reglamento escolar. En medio de la situación, la mujer, visiblemente alterada, intenta explicarle al joven que se trata de un comportamiento que presuntamente se ha repetido en varias ocasiones y que, ante la frustración acumulada, terminó perdiendo el control.