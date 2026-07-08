MIDA advierte que el fenómeno de El Niño podría obligar a reducir áreas de siembra

MIDA advierte que el fenómeno de El Niño podría obligar a reducir áreas de siembra
08 de julio 2026 - 08:27

MIDA advierte que el fenómeno de El Niño podría obligar a reducir áreas de siembra

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