MIDA advierte que el fenómeno de El Niño podría obligar a reducir áreas de siembra

El especialista indicó que el Arco Seco , especialmente la región de Azuero, sería una de las zonas con mayor afectación por la disminución de las precipitaciones.

Panamá/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) advirtió que el fenómeno de El Niño podría obligar a algunos productores a reducir las hectáreas que tradicionalmente destinan a la siembra, debido al déficit de lluvias previsto para los próximos meses, una situación que podría repercutir en la producción nacional de alimentos.

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La advertencia surge luego de que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) presentara al Consejo de Gabinete las proyecciones sobre la intensidad del fenómeno, que, según las previsiones, se extendería hasta mayo de 2027.

Jorge Hernández, de la Unidad Agroambiental del MIDA, explicó que las mesas técnicas agroclimáticas ya comenzaron a organizarse para analizar los pronósticos climáticos y orientar a los productores sobre las decisiones que deberán tomar.

El período pronóstico que se va a comenzar casualmente en la provincia de Bocas del Toro y Chiriquí, a finales de este mes, es más que todo ver un pantallazo de lo que nos espera climáticamente, tanto temperaturas máximas, mínimas y posibles niveles de precipitaciones en el período de septiembre hasta enero de 2027", señaló.

El especialista indicó que el Arco Seco, especialmente la región de Azuero, sería una de las zonas con mayor afectación por la disminución de las precipitaciones. "Ya es sabido que, por la deficiencia de precipitaciones, el Arco Seco en la región de Azuero puede ser el más afectado", afirmó.

Hernández explicó que el impacto dependerá de la disponibilidad de agua de cada productor y de la capacidad de riego de sus fincas. "Hay que entender que de repente el productor puede tener 10 hectáreas, pero si solamente tiene una o dos hectáreas bajo riego, entonces quizás esa es la parte que no pierda la producción", comentó.

El funcionario reconoció que las condiciones climáticas obligarán a replantear los planes de producción. "Creo yo que responsablemente hay que decirlo, no son condiciones ideales de producción", manifestó. Agregó que "esto se trata más que todo de resistencia, no de efectividad".

Consultado sobre si algunos productores podrían dejar de sembrar la cantidad de hectáreas que acostumbran, respondió que esa posibilidad existe. "Sí, creo yo que responsablemente hay que decirlo, no son condiciones ideales de producción", reiteró.

Respecto al arroz, uno de los principales alimentos de la dieta panameña, Hernández reconoció que el cultivo también podría verse afectado.

"Se pueden tener impactos, es correcto", indicó, aunque aclaró que la evaluación de la disponibilidad de este y otros rubros corresponde a las direcciones de Agricultura y a la Cadena Agroalimentaria del MIDA.

Como parte de las acciones preventivas, el Ministerio trabaja con los productores para evaluar la disponibilidad hídrica de cada finca y recomendó fortalecer el aseguramiento de los cultivos y la actividad pecuaria mediante el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA).

Pese a las proyecciones, Hernández precisó que todavía no existe una estimación definitiva sobre cuánto podría disminuir la producción nacional.

"Se está monitoreando a grandes rasgos; puede ser que sí, pero todavía no hay un dato sólido", sostuvo, al explicar que las distintas direcciones técnicas continúan evaluando el posible déficit por cada rubro agrícola y pecuario.