Ministerio de Salud alerta sobre inyectables para adelgazar no autorizados

Uriel Pérez, director de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), advirtió sobre los riesgos de utilizar medicamentos cuya procedencia no ha sido verificada o que no cuentan con autorización sanitaria.

Imágen con fines ilustrativos de péptidos

Los productos inyectables promocionados en redes sociales como alternativas para perder peso han ganado popularidad, pero también han generado preocupación entre las autoridades sanitarias de Panamá por la falta de garantías sobre su procedencia, composición y seguridad.

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