Un muerto y dos heridos en San Miguelito durante la madrugada
Un hombre murió y otros dos resultaron heridos en un ataque a tiros registrado pasada la 1:40 a.m. cerca de la estación del Metro de San Miguelito, en un hecho que es investigado por las autoridades bajo la línea de crimen organizado.
De acuerdo con los primeros informes, tres sujetos se movilizaban por el área cuando fueron perseguidos por individuos que viajaban a bordo de una motocicleta, desde donde les realizaron varios disparos.
Producto del ataque, uno de los hombres murió en el lugar. La víctima no ha sido identificada, debido a que no portaba documentos personales.