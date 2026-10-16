El suministro de agua potable en gran parte de la ciudad de Chitré, en la provincia de Herrera, debe comenzar a normalizarse progresivamente tras los trabajos realizados en la planta potabilizadora Roberto Reyna, afectada por una fisura en su tanque de reserva de 400 mil galones.

Antonio Tercero, director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), explicó que durante los últimos tres días se desarrollaron trabajos especiales para atender la situación y restablecer el servicio a los usuarios.