Los alrededores del Instituto Oncológico Nacional (ION) se han convertido en un punto de preocupación para conductores y familiares de pacientes, quienes denuncian constantes robos y daños a sus vehículos mientras acuden al centro médico o cumplen con sus jornadas laborales.

Vidrios rotos, retrovisores y copas desaparecidas, además del robo de baterías, son algunas de las situaciones que aseguran enfrentar quienes estacionan en el sector.