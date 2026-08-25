Panamá acoge encuentro regional sobre migrantes desaparecidos
El encuentro regional fue impulsado por la Defensoría del Pueblo, con participación de representantes de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, con el propósito de abordar la desaparición de personas migrantes y las obligaciones de los Estados frente a estos casos.
Los rostros de migrantes de Sudamérica y Centroamérica que desaparecieron mientras intentaban llegar a Estados Unidos fueron recordados este martes en la ciudad de Panamá, donde familiares y organizaciones se reunieron para exigir respuestas y reforzar los mecanismos de búsqueda.