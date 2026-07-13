La normativa cobra relevancia tras los recientes hechos de violencia y situaciones de hostigamiento difundidas a través de redes sociales, recordando que este tipo de agresiones también tienen consecuencias legales.

La violencia psicológica es un delito en Panamá y puede ser sancionada con penas de cinco a ocho años de prisión, según lo establece la Ley 517 del 15 de abril de 2026, que modificó el artículo 138 del Código Penal para fortalecer la protección de la salud mental y la dignidad de las personas.