La fiebre mundialista volvió a dejar imágenes cargadas de emoción y cultura, con aficionados que llevaron la pasión por el fútbol más allá de los estadios y transformaron calles, plazas y hogares en escenarios de celebración.

En Nueva York, los aficionados noruegos se apoderaron de Times Square, donde miles de seguidores vestidos de rojo llenaron el corazón de la ciudad con cánticos, energía y su tradicional celebración del remo vikingo, una de las expresiones más llamativas de su identidad futbolera.