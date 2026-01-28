Divisa/Por unos 10 minutos en la mañana de este miércoles, un grupo de policías en reserva cerró temporalmente el paso vehicular en la vía de Divisa, como medida de presión para que el Ministerio de Seguridad cumpla con el pago de la prima de antigüedad a los agentes jubilados.

Los manifestantes recordaron que este beneficio había sido acordado en reuniones previas con el ministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional, y que hasta la fecha muchos todavía no lo han recibido. Según denunció José Pinto, algunos pagos que se dicen efectuados en 2015 son falsos y varios beneficiarios aún esperan su dinero.