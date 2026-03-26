Se trata de un viacrucis viviente que busca reunir no solo a las familias de la comunidad, sino también a visitantes de otras localidades, promoviendo un espacio de reflexión, fe y convivencia.

Residentes del sector de Potrerillos Arriba, en el distrito de Dolega, se han organizado para llevar a escena una obra teatral que recrea la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, como parte de las actividades de Semana Santa en la región.