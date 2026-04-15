Sin puente y con riesgo diario, así viven quienes dependen del 'caricoche' en Parita

El caricoche de Parita, que improvisó la comunidad a falta de puente.
15 de abril 2026 - 13:01

Sin puente y con riesgo diario, así viven quienes dependen del 'caricoche' en Parita

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