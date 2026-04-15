Senan evacúa a mujer embarazada en la comarca Ngäbe-Buglé tras complicaciones de parto

La mujer fue trasladada hasta la estación aérea de Rambala. Posteriormente fue movilizada en ambulancia del Ministerio de Salud.

Comarca - Bocas del Toro/Una joven con varias semanas de embarazo y complicaciones durante el parto fue evacuada de urgencia desde la comunidad de Guayacán, en el distrito de Kankintu, Comarca Ngäbe Buglé, con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

De acuerdo con la información oficial, residentes del área realizaron múltiples llamadas de emergencia solicitando asistencia ante la condición crítica de la paciente. En respuesta, unidades del Senan se trasladaron hasta el sector para brindar los primeros auxilios y coordinar el rescate.

El mayor del Servicio Nacional Aeronaval, Randal Vegara, explicó que la mujer fue inicialmente trasladada hacia la estación aérea de Rambala, desde donde posteriormente fue movilizada en una ambulancia del Ministerio de Salud (Minsa) hacia un centro médico para su atención especializada.

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“Fue trasladada hasta la estación aérea de Rambala. Posteriormente, fue movilizada en ambulancia del Ministerio de Salud”, indicó el mayor Vegara, al detallar el operativo de evacuación.

Las autoridades reiteran a la población que está habilitada la línea 108 para emergencias y denuncias. Asimismo, se mantienen disponibles los números 6785-5884 y 6988-151 para la coordinación de traslados médicos aéreos y terrestres a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Cruen) del Ministerio de Salud (Minsa).

Posteriormente, se confirmó que la paciente fue ingresada al Hospital de Chiriquí Grande, donde permanece estable, bajo observación y atención médica.

Sin embargo, este hecho vuelve a poner sobre la mesa las dificultades de acceso a servicios de salud en comunidades de la Comarca Ngäbe Buglé, donde residentes denuncian que las emergencias médicas son frecuentes y, en muchos casos, la respuesta de las autoridades no llega con la rapidez necesaria, aumentando el riesgo para los pacientes en condición crítica.

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