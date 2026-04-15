Aprehenden a tres presuntos implicados en homicidios durante operativo en Panamá Este

Entre los detenidos figuran dos muchachos de apenas 21 y 19 años, conocidos en el mundo delictivo como “Bubu” y “Neno”. Ambos eran requeridos por la justicia por un hecho violento registrado el 7 de noviembre de 2025, un caso que, hasta ahora, seguía sin resolverse.

Pacora , Panamá/En Pacora, la madrugada de este 15 de abril no fue como cualquier otra. Entre calles aún a oscuras y con el movimiento habitual interrumpido, agentes de la Policía Nacional irrumpieron en varios puntos del corregimiento como parte de un operativo que, según las autoridades, apunta directo al corazón de una estructura criminal que opera en Panamá Este.

El despliegue enmarcado en la llamada “Intervención Territorial Focalizada” y el Plan Firmeza dejó como resultado la aprehensión de tres jóvenes, todos señalados por su presunta participación en homicidios ocurridos en los últimos meses.

Entre los detenidos figuran dos muchachos de apenas 21 y 19 años, conocidos en el mundo delictivo como “Bubu” y “Neno”. Ambos eran requeridos por la justicia por un hecho violento registrado el 7 de noviembre de 2025, un caso que, hasta ahora, seguía sin resolverse.

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A ellos se suma un tercer sospechoso, alias “Cocolín”, de 21 años, vinculado presuntamente a otro homicidio ocurrido el pasado 27 de febrero de 2026 en el sector de Nuevo Caimitillo.

Las capturas se dieron tras una serie de allanamientos coordinados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el llamado Bloque de Búsqueda y el Ministerio Público. Durante las diligencias, los investigadores también recolectaron indicios que podrían ser clave para avanzar en las pesquisas.

Aunque las autoridades no han detallado el alcance total de la organización criminal, sí aseguran que estos arrestos forman parte de una estrategia más amplia para frenar la violencia en zonas donde los homicidios han ido en aumento.

Los tres aprehendidos fueron trasladados a instalaciones de la DIJ y, en las próximas horas, deberán enfrentar a la Fiscalía de Homicidio y Femicidio, que definirá los siguientes pasos en el proceso judicial.

Mientras tanto, en Pacora, el operativo deja una sensación conocida: la de una comunidad que despierta entre la expectativa de mayor seguridad y la incertidumbre de lo que aún queda por desmantelar.

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