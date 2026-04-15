Abejas africanizadas generan pánico en comunidad de Villa Mireya en Capira

Los residentes denunciaron que ya se han registrado incidentes, entre ellos la afectación de una bebé de seis meses y varios perros de la comunidad, lo que eleva el nivel de alarma entre las familias.

La presencia de enjambres de abejas africanizadas mantiene en alerta a residentes de Villa Mireya, en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, quienes temen por su seguridad ante el riesgo de ataques en la comunidad.

De acuerdo con los afectados, los insectos se han instalado en al menos cuatro postes del tendido eléctrico, en zonas cercanas a viviendas y rutas de tránsito frecuente, lo que ha incrementado la preocupación, especialmente por la cercanía con áreas donde circulan niños hacia sus centros educativos.

Los residentes denunciaron que ya se han registrado incidentes, entre ellos la afectación de una bebé de seis meses y varios perros de la comunidad, lo que eleva el nivel de alarma entre las familias.

“Tenemos miedo de que las africanas nos piquen”, expresó una de las adultas mayores, al advertir sobre el peligro que representan estos enjambres.

La principal inquietud de la comunidad es que se produzca un ataque de mayor magnitud que pueda tener consecuencias fatales, tomando en cuenta el comportamiento agresivo de este tipo de abejas cuando se sienten amenazadas.

Los afectados aseguraron que han reportado la situación tanto a la empresa encargada del suministro eléctrico como al Cuerpo de Bomberos; sin embargo, afirman que hasta el momento no han recibido respuesta, por lo que viven con temor incluso de salir de sus viviendas.

Información de Yiniva Caballero

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