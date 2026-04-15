Residentes de Penonomé indignados por tala de guayacanes en la Interamericana

Pese a que el proyecto cuenta con autorización oficial, la intervención ha provocado molestia en la comunidad , que lamenta la pérdida de estos árboles emblemáticos en una de las temporadas en que alcanzan su mayor esplendor.

La tala de varios árboles de guayacán en plena floración en el sector de Llano Marín, en Penonomé, ha generado indignación entre residentes, quienes cuestionan la intervención realizada a orillas de la vía Interamericana, en dirección hacia la ciudad de Panamá.

Los ciudadanos manifestaron su rechazo debido al valor paisajístico y ambiental de estas especies, especialmente durante su época de florecimiento, cuando se convierten en un atractivo natural característico de la zona.

Ante las críticas, el director provincial del Ministerio de Ambiente en Coclé, John Jairo Trujillo, explicó que la tala responde a un proyecto de ampliación de líneas de transmisión eléctrica de alta tensión, el cual cuenta con los permisos correspondientes y un estudio de impacto ambiental aprobado.

El funcionario reconoció que se trata de árboles de relevancia, pero indicó que su remoción era inevitable en el marco de la obra.

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“Estos árboles en algún momento iban a ser talados”, afirmó.

Trujillo también detalló que, como parte de las medidas de compensación ambiental, la empresa responsable deberá cumplir con la siembra de 70 nuevos árboles, en cumplimiento de la normativa que establece la plantación de diez ejemplares por cada árbol talado.

Pese a que el proyecto cuenta con autorización oficial, la intervención ha provocado molestia en la comunidad, que lamenta la pérdida de estos árboles emblemáticos en una de las temporadas en que alcanzan su mayor esplendor.

Información de Nathalie Reyes