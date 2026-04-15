Comisión de Gobierno avala propuestas y abre paso a eliminar acuerdos de pena en casos de femicidio

Durante la sesión también se prohijaron otros anteproyectos. Uno de ellos está enfocado en sancionar a quienes inducen a menores de edad a delinquir.

Panamá/La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó varias propuestas durante su más reciente sesión y dio paso a una iniciativa que busca eliminar los acuerdos de pena en casos de femicidio, un cambio que apunta a endurecer el tratamiento de este delito en el país.

Se trata del anteproyecto impulsado por la diputada Ariana Coba, que plantea eliminar la posibilidad de acuerdos de pena en los casos de femicidio. La propuesta, ya prohijada, pasará a primer debate con el objetivo de modificar el Código Procesal Penal y excluir este delito de los mecanismos que permiten negociaciones de pena.

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La iniciativa surge en un contexto en el que el femicidio ha sido reconocido en Panamá como una grave violación a los derechos humanos de las mujeres, particularmente al derecho a la vida, a la dignidad humana y a vivir libres de violencia, según dijo la diputada.

La propuesta busca que, dada la gravedad de estos hechos, no existan vías que puedan reducir las sanciones a través de acuerdos.

Durante la sesión también se prohijaron otros anteproyectos. Uno de ellos está enfocado en sancionar a quienes inducen a menores de edad a delinquir. Otro aborda los procedimientos policiales en retenes, una propuesta presentada por la diputada Walkiria Chandler. A esto se suma una iniciativa que ya figura en primer debate y que busca sancionar a funcionarios que cobran sin ejercer sus funciones.

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El avance de estas propuestas marca el ritmo de una comisión que intenta abarcar distintas demandas sociales, desde la seguridad hasta la transparencia en el servicio público. Sin embargo, el debate sobre el femicidio se posiciona como uno de los puntos más sensibles, al plantear un cambio que podría redefinir la manera en que se procesan estos delitos en el país.

En paralelo, la Comisión de Credenciales continúa con el proceso de entrevistas a aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral. Según lo previsto, este mismo día podrían concluir las evaluaciones, lo que permitiría presentar un informe al pleno y avanzar hacia la elección del nuevo magistrado en la siguiente sesión, dependiendo del respaldo mayoritario de los diputados.

Con información de Elizabeth González.