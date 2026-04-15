Netanyahu dice que 'desmantelamiento de Hezbolá' es el primer objetivo de negociación con Líbano

"En las negociaciones con el Líbano hay dos objetivos fundamentales: en primer lugar, el desmantelamiento de Hezbolá; en segundo lugar, una paz sostenible (...) lograda mediante la fuerza", declaró el primer ministro después de que ambos países sostuvieran las primeras conversaciones directas en décadas.

Jerusalén, Indefinido/El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que el primer objetivo de la negociación con Líbano es garantizar el "desmantelamiento" del movimiento islamista Hezbolá.

"En las negociaciones con el Líbano hay dos objetivos fundamentales: en primer lugar, el desmantelamiento de Hezbolá; en segundo lugar, una paz sostenible (...) lograda mediante la fuerza", declaró el primer ministro después de que ambos países sostuvieran las primeras conversaciones directas en décadas.

Netanyahu afirmó que Estados Unidos mantiene a Israel informado constantemente sobre sus contactos con Irán y que los dos países mantienen los mismos objetivos, y añadió que quieren que se retire el uranio enriquecido del país, que se elimine su capacidad de enriquecimiento y se reabra el estrecho de Ormuz.